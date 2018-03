Derniers flocons attendus sur les hauteurs, avant un week-end très doux

Il pourrait encore neiger par endroit en Belgique ce jeudi. La nébulosité va en effet augmenter et depuis l'ouest au fil des heures: de la pluie et des averses traverseront donc le pays, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, la pluie se transformera en neige fondante ou localement en neige.

Autour de midi, cependant, le temps deviendra plus sec avec de larges éclaircies à la côte. Ensuite, ces éclaircies s'étendront vers l'intérieur du pays. Les maxima seront voisins de 3 degrés en Hautes Fagnes, de 8 degrés dans le centre et de 9 degrés dans l'ouest.





Pluie vendredi

Dans la nuit, le ciel deviendra peu nuageux en Flandre. Dans le sud-est du pays, la nébulosité restera plus abondante et dans l'extrême sud-est, quelques pluies ou des chutes de neige fondante seront encore possibles. Les minima seront proches de -3 degrés en Hautes Fagnes et compris entre 0 et 2 degrés en Flandre. En Lorraine belge, il fera un peu plus doux, avec des minima autour de 3 à 4 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, revenant au sud.

Vendredi, la nébulosité augmentera et l'après-midi, une zone de pluie traversera le pays à partir de la France. Les maxima se situeront autour de 7 degrés en Ardenne et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud.





15 degrés ce week-end, mais des averses

Ce week-end, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou averses, probablement plus marquées dimanche. Il fera par contre doux avec samedi des maxima jusqu'à localement 15 degrés et dimanche autour de 13 degrés.

Le vent sera généralement modéré de secteur sud.