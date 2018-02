La neige tombe à nouveau, et le gel s'ajoute au menu météo: VIGILANCE renforcée en Wallonie (photos)

Des chutes de neige touchent le sud du sillon Sambre et Meuse, le réseau routier wallon est donc particulièrement surveillé.

Des chutes de neiges sont attendues cet après-midi sur la moitié sud-est du pays. Une couche supplémentaire de 2 centimètres se formera par endroits. Les températures ne dépasseront pas -3 degrés en Hautes Fagnes, 0 degré dans le centre et +2 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré de nord-est.

Comme en témoignent les photos ci-dessous, envoyées via le bouton orange Alertez-nous, plusieurs personnes assistent au retour de la neige à Arlon, Châtelineau ou encore Loverval.

Si le ciel reste dégagé cette nuit sur la Flandre et le centre, de faibles chutes de neige sont toujours prévues au sud du sillon Sambre et Meuse, tandis que le thermomètre chutera entre -2 degrés à la côte, -3 dans le centre et -7 degrés en Haute Ardenne.





Vigilance sur les routes jusque demain matin

En raison de ces conditions hivernales, la vigilance est renforcée sur le réseau routier wallon. "La situation fera l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates", indique mardi le Service public de Wallonie (SPW).

Au sud du sillon Sambre et Meuse, les chutes de neige pourraient donner lieu à une accumulation de 2 à 3 centimètres de neige. Les températures négatives favoriseront par ailleurs l'apparition de verglas sur les routes. "Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel seront mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", assure le SPW.

Il est recommandé à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route, surtout dans la nuit de mardi à mercredi. "Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, ne pas dépasser les épandeuses et anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts", ajoute le SPW.





Temps plus calme mercredi

Mercredi, il fera plus calme avec beaucoup de soleil sur la moitié nord-ouest excepté au littoral où des nuages. Sur le sud-est, il fera d'abord encore très nuageux avant le retour d'éclaircies dans le courant de la journée. En Lorraine belge, les nuages bas seront tenaces. Il fera encore froid avec des maxima de 2 ou 3 degrés à la mer, proches de 0 degré dans le centre et autour de -3 degrés en Hautes Fagnes. Ce temps calme et sec persistera jeudi.





De nouveau de la neige au programme de jeudi

Puis vendredi, une perturbation progressera lentement sur le pays depuis l'ouest. Elle sera à l'origine de chutes de neige et de neige fondante, se transformant en pluie sur l'ouest dans l'après-midi. A ce moment, elle atteindra l'est du pays où il neigera encore en soirée et la nuit suivante. En fin de journée, les températures atteindront 0 degré en Ardenne jusqu'à 5 degrés à la mer.

Samedi, un peu de neige sera encore possible le matin dans l'est du pays. Ensuite, le temps sera légèrement variable avec des maxima de 1 degré en Ardenne à 6 degrés dans le centre et l'ouest.

Avant de prendre la route, il est conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites Trafiroutes ou Inforoutes.



Neige à Châtelineau



Neige à Arlon

Neige à Arlon

Neige à Arlon

Neige à Loverval