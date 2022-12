La voilà! La neige a fait son apparition en Belgique ce vendredi

Ça y est ! La neige a fait son apparition en Belgique, ce vendredi. Plus précisément en haute Ardenne. Ailleurs, des bruines sont attendues, mais quelques flocons de neige (fondante) sont possibles, allant localement de 0 à 3 cm. Côté températures, on attend entre -1 degré et 4 degrés.

© Mathieu Delhez - Eupen

De quoi rendre les routes glissantes. L'IRM émet une alerte jaune ce 2 décembre à partir de 10h, jusqu'au 3 décembre à 8h du matin. Les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur sont concernées.

Sur les routes de Spa, les conditions de circulation sont très difficiles, comme nous le constatons sur place. La neige reste cependant très locale ce midi. Par exemple, au signal de Botrange, où nous nous sommes rendus ce matin, il ne neige pas encore.

© Alertez-nous - Dolhain (Limbourg)