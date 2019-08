Le dernier jour de juillet partagé entre éclaircies et passages nuageux

(Belga) Le dernier ciel de juillet sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, mercredi après-midi, avec un risque d'averses locales, principalement au nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront de 18 à 23 degrés.

Les averses localisées seront éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré et assez fort au littoral, des rafales pouvant atteindre 40 à 60 km/h. La nuit prochaine, le temps restera sec sur la plupart des régions mais des averses seront possibles à la Côte et sur les hauteurs ardennaises. Les minima oscilleront entre 10 et 16 degrés. Jeudi, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux mais le temps deviendra assez ensoleillé au littoral. Les maxima avoisineront 20 ou 21 degrés en Ardenne et à la mer et 24 ou 25 degrés dans le centre. Un coup de tonnerre pourrait à nouveau survenir vendredi, sous des températures d'environ 23 degrés. (Belga)