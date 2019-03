Le vent continue de balayer les vacances de Carnaval

(Belga) L'après-midi de mercredi sera venteuse et nébuleuse, avec des périodes de pluie faible à modérée, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales atteignant les 60 km/h.

La nébulosité restera variable à abondante mercredi soir et en première partie de nuit. Ensuite, les pluies pourront devenir abondantes dans certaines régions, notamment au sud du pays. Le vent se renforcera pour devenir fort à assez fort avec des rafales jusqu'à 80 km/h, voire plus localement. La perturbation quittera la Belgique jeudi par l'est. L'atmosphère deviendra toutefois instable par l'arrière avec régulièrement des averses sous une nébulosité variable. Le vent restera assez fort à fort. Il fera entre 7 et 12 degrés. Le temps se stabilisera temporairement vendredi, grâce à une crête d'altitude mobile. Les averses de la nuit s'évacueront progressivement par l'est en matinée tandis que l'après-midi, des éclaircies devraient se développer à partir de l'ouest. En fin de journée, une nouvelle perturbation approchera et la nébulosité augmentera à nouveau depuis la Côte. Le thermomètre affichera 6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 ou 11 degrés en Flandre. (Belga)