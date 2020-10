Les éclaircies sont en chemin mais ne feront pas long feu

(Belga) Le temps sera encore nuageux ce samedi après-midi mais les éclaircies arriveront progressivement depuis la France. Le nord et l'est risqueront encore quelques gouttes en attendant, prévient l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Le mercure ne dépassera pas les 15°C, dans le centre du pays.

En soirée, les températures baisseront jusqu'à 7°C en Haute Ardenne et 11°C dans le nord, sous un vent modéré. Des rafales atteignant 60 km/h seront toutefois possibles sur les hauteurs de l'Ardenne. La pluie reviendra ensuite au galop. La journée de dimanche débutera dans les nuages et sous la grisaille avec des averses, principalement en matinée. Les maxima varieront de 9°C en Hautes Fagnes à 15°C en Flandre. Le vent se renforcera en première partie de journée pour devenir assez fort dans l'intérieur des terres et parfois fort au littoral. Il faiblira progressivement en fin de journée. Les rafales pourront toutefois atteindre 65 km/h, voire très localement 70 km/h. La nébulosité campera sur la soirée de dimanche mais le temps devrait rester plus sec. Les minima atteindront 4°C dans les vallées ardennaises et 10 à 11°C en plaine.