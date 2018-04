Coulées de boue, arbres sur les routes: comme prévu, les éclairs, les fortes pluies et la grêle ont frappé ce dimanche soir

"Orage de dingue à Namur", nous dit Laure, via le bouton orange Alertez-nous ce soir vers 20h45. "Orage violent sur Spy", nous disait Sébastien à 20h30.

La foudre est tombée à Nivelles, sur l'ancienne école normale située rue Emile Vandervelde, causant un incendie. Les pompiers sont sur place.

A Orp-Jauche, également dans le Brabant wallon, une personne nous fait part d'une coulée de boue en nous joignant cette photo:





D'importants orages se sont abattus dimanche en fin d'après-midi et en début de soirée sur les arrondissements de Dinant et de Philippeville. La zone de secours Dinaphi a reçu une cinquantaine d'appels en une heure, a indiqué le capitaine Gilles Boonen. Peu avant 21h00, les postes de Dinant, Beauraing, Florennes, Gedinne, Philippeville et Yvoir étaient en intervention. "La majeure partie des dégâts est à déplorer sur Dinant", a précisé le capitaine Gilles Boonen.





Des coulées de boue

"On a des routes et avaloirs inondés, des toitures arrachées, des coulées de boue, des arbres sur les routes ou encore des câbles électriques au sol. On dépasse les 50 interventions et ce n'est pas fini", a conclu le capitaine des pompiers.

Peu avant 20h45, un arbre est tombé sur la chaussée sur la N97 à hauteur de Dinant en direction de Philippeville, et la bande de droite est obstruée, indique la police fédérale. Vers 21h30, la police signalait un autre arbre tombé sur la N97 à hauteur de Onhaye en direction de Ciney. La bande de droite était également obstruée.





Alerte orange

Ce soir, de 19h à 2h du matin, l'IRM (institut royal météorologique) a émis une alerte orange pour une bonne partie du pays en raison d'orages localisés mais parfois intenses et pouvant être accompagnés de grêle. Des coups de vent étaient à craindre.

Sur l'E40, à hauteur de Hannut, ce dimanche soir, les averses et orages étaient impressionnants.



Un peu plus tôt, Michel nous envoyait sa photo de la grêle qui est tombée à Yvoir aux alentours de 17h. "Pas de dégât, ouf, prudence à tous", ajoutait-il.



Le 1722 activé

Le numéro d'appel 1722 a été activé ce dimanche dès midi en raison de l'alerte aux orages émise par l'IRM. Les citoyens peuvent y joindre les pompiers pour des appels "non urgents" et sont priés de ne contacter le numéro d'urgence 112 que si une personne est en danger vital, rappelle le SPF Intérieur.



Il est recommandé aux personnes qui ne parviennent pas à atteindre directement le 1722, en raison du nombre élevé d'appels, de rester en ligne. Si, malgré tout, elles n'arrivent pas à avoir un opérateur en ligne, elles peuvent rappeler ultérieurement.



Le temps lundi

Ce lundi matin, le ciel sera très nuageux avec des précipitations principalement sur le nord et l'est du pays. En cours de journée, la nébulosité restera abondante mais il fera plus sec. Le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales qui pourront atteindre 80 km/h voire localement un peu plus. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes à 13 ou 14 degrés en Campine.



Ce mardi 1er mai sera marqué par une prédominance de champs nuageux avec de la pluie ou des averses. Il fera encore assez venteux et très frais pour la saison avec des maxima de l'ordre de 10 degrés dans le centre du pays.





Plus d'éclaircies dès mercredi



Mercredi, le temps devrait d'abord être sec avec des éclaircies. Par la suite, la nébulosité augmentera et il s'en suivra de la pluie à partir de l'ouest. Les maxima seront de l'ordre de 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest restera soutenu.



A partir de jeudi, passages nuageux et périodes de soleil alterneront. Toutefois le risque de précipitations restera présent. Les maxima augmenteront progressivement: ils seront de l'ordre de 12 ou 13 degrés jeudi pour atteindre 17 degrés environ samedi. Quant au vent, il faiblira progressivement sur la période.