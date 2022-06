Météo - Ciel variable sous des températures douces

(Belga) Le ciel sera dans l'ensemble partiellement nuageux jeudi, avec de l'instabilité surtout dans la moitié est. A la Côte, où le ciel sera généralement serein, et dans l'ouest, il fera généralement sec avec de plus larges éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le centre, mais surtout dans l'est du pays, le temps sera variable avec quelques averses. Les maxima varieront entre 14°C en Hautes Fagnes et 20°C dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest à ouest-nord-ouest.

Ce soir, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Cette nuit, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest et de faibles pluies ou de bruines seront à craindre. Dans l'est, le temps restera sec jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 7°C en Ardenne et 14°C à la côte, sous un vent faible à modéré revenant au sud à sud-ouest. Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques faibles pluies ou de faibles averses. En cours d'après-midi, des éclaircies, qui deviendront de plus en plus larges, feront leur apparition. Les maxima atteindront 17 à 18°C en Ardenne et 21 à 22°C en plaine. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de sud-ouest. Samedi, il faudra composer avec des périodes parfois plus nuageuses le matin et la possibilité de quelques gouttes. Ensuite, les éclaircies devraient davantage s'imposer dans le courant de l'après-midi avec une nébulosité devenant plutôt variable. Les maxima seront compris entre 18 et 24°C. (Belga)