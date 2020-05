Météo - Encore des nuages pour débuter le week-end

(Belga) Ce samedi en début de journée, le ciel sera partiellement à très nuageux, avec encore des périodes de pluie au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et possibilité d'une averse locale sur le centre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Ensuite, les précipitations quitteront la Belgique par l'est et des éclaircies, devenant progressivement de plus en plus larges, se développeront à partir de l'ouest.

Quelques nuages cumuliformes pourraient toutefois encore laisser échapper une ondée résiduelle. Il fera plus frais, avec des maxima de 13 degrés en Hautes-Fagnes, 15 ou 16 degrés en bord de mer, et 19 ou 20 degrés en Campine. Le vent s'établira au secteur ouest à sud-ouest, il sera modéré à assez fort, et à la côte même fort, avec des rafales de 55 à 65 km/h, voire même jusqu'à 70 km/h dans la région côtière. Samedi soir, il y aura encore le risque d'une averse surtout sur le nord du pays. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra sec partout, sous un ciel souvent peu nuageux. Les minima seront compris entre 4 et 7 degrés en Ardenne, entre 7 et 10 degrés dans le centre du pays, et entre 10 et 12 degrés dans la région côtière. (Belga)