Les "conditions glissantes" annoncées n'ont pas provoqué de paralysie mais quand même quelques difficultés sur les routes

La cellule d'action routière (composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route) a mis fin à la phase de vigilance renforcée sur les routes. "Néanmoins, il est recommandé de rester vigilant, en particulier cette nuit, le temps sera sec mais les températures resteront négatives sur l’ensemble de la Wallonie", a tout de même prévenu la police de la route.



De son côté, l'Institut royal météorologique (IRM) avait émis jeudi soir un avertissement jaune pour des "conditions glissantes" qui courait jusqu'à ce vendredi matin 9h. L'avertissement a été prolongé jusqu'à midi, et ce pour tout le pays, à l'exception des provinces du nord-ouest de la Flandre.



Au final, il n'y a pas eu de paralysie sur les grands axes routiers, mais quelques difficultés locales sur les axes secondaires.





Accident sur la N90



Les conditions météorologiques ont rendu la circulation plus compliquée par endroits ce vendredi matin. Sur la nationale 90 entre Binche et Mons, un accident s'est produit à causes de la chaussée verglacée. La collision a rendu le passage difficile et a provoqué de longues files dans les deux sens à hauteur de Bray.



Des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux:





La neige à Jumet tient au sol

Frédéric nous a envoyé quelques images de la météo du côté de Charleroi vers minuit entre jeudi et ce vendredi. "La neige à Jumet tient au sol. Verglas sur Charleroi avec -1°C actuellement", nous a-t-il écrit.







La météo pour ce vendredi



Aujourd'hui, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies parfois larges. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.



Cette nuit, nous prévoyons régulièrement de larges éclaircies avec toutefois quelques nuages élevés mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre -1 degré à la côte et -6 degrés en Hautes-Fagnes. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.





Les prévisions pour le week-end



Samedi, en début de journée, le nord et le nord-est du pays profiteront temporairement d'éclaircies malgré l'augmentation de nuages élevés. Le long de la frontière française, la nébulosité sera très abondante. L'après-midi, la nébulosité augmentera partout avec un risque de précipitations hivernales le long de la frontière française. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés à la mer. Le vent sera modéré de sud-est.



Dimanche, une perturbation peu active pourra s'attarder sur le sud du pays en donnant quelques chutes de neige ou de neige fondante. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, le temps sera plus stable et sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir du littoral. Les températures seront comprises entre 0 ou +1 degré en haute Belgique et +2 à +3 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.





Il a neigé au signal de Botrange

Sur les hauteurs, la neige est tombée déjà plus tôt cet après-midi comme ont pu s'en rendre compte nos journalistes sur place, Vincent Jamoulle et David Muller. La température est à -1°C et on subit un "sale petit vent piquant", nous ont-ils rapporté.





En fin d'après-midi puis en soirée et durant la nuit, le temps deviendra plus sec, avec de larges éclaircies. Les températures vont dès lors encore descendre. Les minima seront compris entre -5 et 1 degrés. Demain matin, il faudra donc se lever plus tôt pour gratter le pare-brise...