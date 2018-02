Météo - Jusqu'à -7 degrés la semaine prochaine

(Belga) Après un week-end maussade entre nuages et averses, le temps sera généralement sec la semaine prochaine avec davantage de soleil mais des températures sensiblement à la baisse. Les minima pourront ainsi atteindre jusqu'à -7 degrés, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Lundi, de nombreux nuages bas traîneront en Flandre mais le temps restera sec. Sur le sud du pays, de plus larges éclaircies feront leur apparition. Il fera assez froid avec des maxima proches de 2 degrés dans la partie centrale du pays, sous un vent modéré de nord-est. Mardi, il fera très froid à l'aube avec des températures proches des -6 degrés. En journée, le soleil sera généreux et le temps restera sec. Les maxima seront légèrement positifs dans le centre du pays. Mercredi, le début de matinée sera aussi très froid avec des températures proches des -7 degrés dans le centre. En journée, le temps sera assez ensoleillé et les maxima deviendront légèrement positifs à Bruxelles. En soirée, le ciel s'ennuagera sur l'ouest avec la possibilité d'un peu de neige. Jeudi, le temps devrait rester sec avec d'abord de belles éclaircies. L'IRM prévoit l'arrivée possible d'une zone de précipitations hivernales en soirée ou la nuit suivante par l'ouest. Les maxima tourneront autour de 3 degrés. Enfin vendredi, la nébulosité sera abondante avec de la neige en Ardenne et de la neige fondante ailleurs. Les maxima seront de l'ordre de 2 degrés. (Belga)