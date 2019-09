Météo - Le retour de la douceur jeudi après les orages

(Belga) Lourdeur et chaleur seront les maîtres mots de ce mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques bancs de nuages élevés ou moyens ne devraient pas gâcher la fête, le temps restant sec partout, à l'exception d'une ondée orageuse isolée qui pourrait se développer sur l'est et le nord du pays. Le thermomètre affichera 28 à 30 degrés en Ardenne et 31 à 33 degrés ailleurs. L'atmosphère sera étouffante, alors que le vent ne soufflera que faiblement.

Mardi soir, le risque d'ondée orageuse s'évanouira. La couette sera de nouveau de trop cette nuit alors que 16 à 21 degrés sont annoncés. Le vent restera faible. Mercredi, il fera très chaud avec du soleil. L'instabilité et la nébulosité augmenteront toutefois en cours de journée. Des averses orageuses éclateront par endroits, surtout l'après-midi et en soirée. Elles pourront être assez fortes, accompagnées de grêle et de bourrasques. Le mercure baissera légèrement avec 26 à 30 degrés à l'intérieur du pays et chutera même à 24 degrés le long du littoral. La nuit de mercredi à jeudi s'annonce pluvieuse et orageuse. La perturbation amènera un vent de fraîcheur, les minima n'étant plus compris qu'entre 14 et 18 degrés. Le vent deviendra modéré et à la Côte temporairement assez fort. Jeudi, la zone pluvio-orageuse traînera les pattes sur l'est de la Belgique avant de se décaler vers l'Allemagne et les Pays-Bas. A l'arrière, le temps sera variable, alternant éclaircies, champs nuageux et averses locales. Les températures baisseront à 20 degrés à la mer et 26 degrés en Lorraine belge. Un temps sec et tout aussi doux s'annonce vendredi, avec des maxima de 20 à 25 degrés. Samedi sera une belle journée de fin d'été, avec 22 à 26 degrés prévus tandis que le risque de précipitations augmentera dimanche.