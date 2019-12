Météo - Les averses s'éloignent progressivement

(Belga) La nébulosité sera encore abondante en de nombreux endroits avec de la pluie ou des averses dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Des éclaircies et un temps généralement sec reviendront ensuite rapidement par l'ouest. Les dernières averses quitteront le pays par le sud-est vers la mi-journée.

Dans l'extrême sud du pays, la nébulosité restera plus abondante avec parfois de faibles pluies. A la côte également, des averses seront possibles. Les maxima se situeront entre 5 degrés en haute Ardenne et 9 degrés en plaine. Le vent s'orientera au sud-ouest et deviendra graduellement modéré en cours de journée. Toutefois, au petit matin, il sera encore assez fort à fort dans l'intérieur et fort à très fort à la côte avec des rafales toujours possibles de l'ordre de 85 km/ h voire un peu plus. Durant la nuit, des nuages d'altitude seront tout d'abord présents puis la nébulosité augmentera depuis le sud et il s'en suivra de faibles pluies. Le nord du pays devrait toutefois rester temporairement sec. Les nuages bas pourront limiter la visibilité en Haute Belgique. Minima de 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 6 degrés dans le centre. Vent généralement modéré de sud-sud-ouest.