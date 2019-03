Jusqu'à quand le vent va-t-il secouer notre pays? "Ça va rester très chahuté"

L'ensemble du territoire belge est placé sous le code jaune de vigilance ce dimanche, de 10h à 18h, en raison des fortes rafales de vent. Le code orange, qui invite à suivre les conseils des autorités compétentes, est même prononcé pour le début d'après-midi à la Côte, en Flandre orientale, en Flandre occidentale ainsi qu'en province d'Anvers. Le numéro d'appel des secours pour des situations non-urgentes 1722 a été automatiquement réactivé.

Comment expliquer l'arrivée de telles rafales dans notre pays? Sur le plateau du RTL INFO 13h, le météorologue David Dehenauw nous livre des explications. "Une dépression de tempête se dirige de l'Angleterre vers les Pays-Bas. C'est la position du noyau qui est important pour la Belgique pour l'instant. Il y a quelques jours, on pensait que le noyau passerait juste au-dessus de la Belgique avec les vents violents sur le nord de la France, désormais la position est décalée vers le Nord. Ça veut dire qu'en Belgique, on a de plus fortes rafales que prévu. Hier, on était entre 80 à 100 km/h, ce matin l'IRM a placé le pays en alerte jaune et localement orange avec des vents localement jusque 120km/h. Des dégâts locaux sont à craindre", relève-t-il.

Dans les prochains jours, le vent s'annonce légèrement moins intense. "Ça va rester très chahuté. On s'attend à des vents forts avec des rafales entre 60 et 80km/h avec des averses de pluie. Il faudra attendre la semaine d'après pour avoir un temps plus sec et plus calme", assure David Dehenauw.

Prévisions de l'IRM

Lundi, le temps sera variable et assez venteux avec quelques giboulées. Un coup de tonnerre restera encore possible et quelques chutes de neige pourront encore se produire en Ardenne, surtout sur les hauts plateaux. En fin d'après­-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec un ciel qui aura tendance à se dégager.

Mardi, le temps sera très nuageux avec d'abord de faibles pluies intermittentes. Dans l'après-midi, les pluies se renforceront depuis l'ouest. Maxima entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera bien présent, assez fort ou fort et à la mer même parfois très fort, de sud à sud-ouest avec des rafales de 60 à 80 km/h. Après le passage de la perturbation, le vent s'orientera à l'ouest et diminuera dans l'intérieur.