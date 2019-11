Météo - Sortez vos parapluies ce jeudi matin

(Belga) Ce jeudi, une zone de pluie relativement active traversera notre pays à partir de la frontière française, suivie de quelques averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés en Flandre. Mais dès midi il devrait faire plus sec depuis l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré, au littoral et sur le relief parfois assez fort, de sud à sud-est virant plus tard au secteur sud-ouest. Des rafales de 60 km/h sont attendues en Haute-Ardenne.

Cette nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Les minima seront légèrement positifs ou probablement juste en-dessous du seuil de 0 degré dans certaines vallées ardennaises. Vendredi, le temps restera sec avec des éclaircies, mais aussi des champs nuageux. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés. Le vent sera faible à souvent modéré de sud ou de directions variées. (Belga)