Météo - Un samedi sous la grisaille

(Belga) Ce samedi, au nord du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité sera variable à abondante et le temps généralement sec, selon les prévisions de l'IRM. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera souvent très nuageux avec la possibilité de quelques ondées. Les maxima varieront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 degrés en plaine. le vent sera modéré de sud-ouest.

Ce soir, le temps deviendra sec sur toutes les régions. Quelques éclaircies seront encore possibles sur la partie nord du pays mais cette nuit, la nébulosité augmentera et vers l'aube, une zone de pluie atteindra notre pays par l'ouest. Les minima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés en Flandre. Dimanche en matinée, une perturbation transitera du nord-ouest vers le sud-est du pays. Le ciel sera généralement très nuageux avec des périodes de pluie. (Belga)