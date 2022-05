Météo - Un temps assez frais et souvent nuageux pour ce lundi

(Belga) Le temps restera frais ce lundi avec beaucoup de nuages et parfois quelques éclaircies. Il fera généralement sec mais quelques petites averses pourront encore se développer de manière isolée. Les températures plafonneront entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit, le temps restera sec et le ciel se dégagera, ce qui favorisera à nouveau un refroidissement bien marqué. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux pourront se former dans le creux des vallées. Les températures redescendront vers 3 degrés en Ardenne et en Campine, et entre 5 et 8 degrés dans autres régions. Mardi, nuages et éclaircies se partageront le ciel, avec un risque de quelques averses. Les températures maximales varieront de 14 à 19 degrés. (Belga)