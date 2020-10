Aujourd'hui, après la dissipation de la grisaille matinale présente dans certaines régions, le ciel sera changeant avec alternance d'éclaircies parfois larges et de périodes plus nuageuses. Des averses toucheront la région côtière et, en fin de journée ou en soirée, elles s'étendront vers l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés en Ardenne, et autour de 12 ou 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales de 50 à localement autour de 60 km/h.

Mardi, la journée débutera par un temps gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard. Ailleurs, on prévoit des éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, le ciel se couvrira rapidement de nuages élevés et moyens et sera suivie de pluie depuis l'ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre les 60 km/h, voire temporairement un peu plus en soirée. Maxima compris entre 8 et 12 degrés.

Mercredi, nous nous retrouverons à l'arrière d'un front froid, dans de l'air instable. Sur l'est du pays, il fera d'abord encore très nuageux avec un peu de pluie. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux et le temps généralement sec. L'après-midi, d'intenses averses envahiront la Belgique depuis la côte, localement accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest avec des coups de vent de 60 à 70 km/h. Maxima de 13 degrés dans le centre.

Jeudi, le ciel sera nuageux avec d'abord un risque d'averses. Ensuite, des pluies sont prévues depuis l'ouest l'après-midi, associées à un front chaud actif. En journée, les températures ne dépasseront pas les 12 à 14 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré à assez fort, à la mer assez fort à fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Vendredi, le front chaud s'évacuera par les Pays-Bas et l'Allemagne, suivi par de l'air de plus en plus doux canalisé par la zone de haute pression qui gonfle sur la France et la péninsule Ibérique. La masse d'air sera néanmoins encore humide et de nombreux champs de nuages bas traîneront. Ils seront parfois accompagnés de faibles pluies, surtout dans le nord du pays les premières heures. Maxima autour de 16 ou 17 degrés dans le centre.

Samedi, le temps devrait rester sec sous un ciel changeant. Les éclaircies seront surtout présentes l'après-midi. Maxima encore assez doux, autour de 16 degrés.

Dimanche aussi, le temps devrait être sec avec des éclaircies. Le ciel sera voilé par des nuages élevés et moyens associés à une perturbation en approche par l'ouest. Encore doux avec des maxima de l'ordre de 16 degrés mais assez venteux.