Neige - LE DIRECT: elle tombe sur une grande partie du pays, jusqu'à 15 cm attendus!

Une zone de neige se déplace lentement du sud-ouest vers le nord-est. Il neigera dans les provinces de Flandre Occidentale et Orientale, le Hainaut, Namur, Luxembourg et ensuite Brabant.

La neige a commencé par tomber dans l'ouest du pays en Flandre et dans le Hainaut occidental, remontant du sud par la frontière française. À 6h15, elle tombait déjà aussi dans les provinces de Namur et Liège ainsi que dans la région de Charleroi.

Des chutes de neige par périodes devraient causer mercredi une accumulation au sol de 5 à 15 cm, localement parfois même plus, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre -2 degrés, au sud du sillon Sambre et Meuse, et 4 degrés à la mer. Durant la soirée, de faibles chutes de neige sont encore possibles sur le nord-est du pays. Des plaques de glace ou de neige durcie sont à craindre. Durant la nuit, l'IRM prévoit des gelées généralisées. Le mercure plongera jusqu'à -6 degrés en Hautes Fagnes, -2 degrés dans le centre et à la côte.





LE DIRECT

(Avec les prévisions de l'Institut Royal de Météorologie, le bouton orange Alertez-nous et nos journalistes déployés sur le terrain)

6h50 - Hainaut - Accident sur l'E19 qui vient de Bruxelles et descend vers Mons: une voiture a dérapé dans la sortie 20 Feluy

6h45 - Province de Luxembourg - 2 cm sur la route dans la région d'Arlon. Épandages en cours. Trafic ralenti sur la N81 à Messancy. Dégagement d'un camion en ciseau (Notre journaliste Jean-François Six)

6h30 - Province de Liège - Fine couche de neige sur Liège (Notre journaliste Vincent Jamoulle)

6h30 - Région de Charleroi - Les bus roulent à la gare TEC de Charleroi (Notre journaliste Justine Roldan-Perez)

6h17 - Il neige abondamment sur Le Roeulx (Hainaut)

6h15 - Il neige aussi en province de Liège. Une personne nous signale de la neige à Wanze.

5h30 - Il neige dans le Hainaut comme en témoigne un autre Eddy à Jurbise.

5h17 - "La neige est en train de tomber sur Momignies près de Chimay, comme dans beaucoup d'endroits. Routes non déneigées. Ça va être l'heure de pointe", redoute Manu.

4h15 - "Neige à Montigny-le-Tilleul: 3 cm" (Eddy via le bouton orange Alertez-nous)

4h15 - Temps très nuageux, il neige dans les provinces de Flandre Occidentale et Orientale et dans les régions le long de la frontière française, rapportait l'Institut Royal de Météorologie (IRM). La zone de neige de déplacera lentement vers le nord-est et dans les prochaines heures il neigera dans les provinces de Flandre Occidentale et Orientale, le Hainaut, Namur, Luxembourg et ensuite Brabant.

L'IRM a placé l'ensemble de la Wallonie en code orange pour la journée de mercredi. Le risque de verglas ou de plaques de glace sur une zone étendue sera important. Bruxelles sera également en code orange alors qu'en Flandre, les provinces de Flandre orientale, d'Anvers et du Limbourg seront un peu plus épargnées (code jaune).





Quelques conseils élémentaires

Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route - qui constituent la cellule d'action routière - recommandent aux usagers de limiter au maximum leurs déplacements cette nuit et mercredi matin. La phase de pré-alerte routière est activée. Elle consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires, comme le rappel des engins de déblocage, le traitement spécifique des côtes à risque et le renforcement des actions d'épandage. Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires.

Pour les automobilistes qui doivent prendre la route, "il est vivement conseillé que le véhicule soit muni de pneus hiver, de veiller à faire le plein de liquide de lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises, les vitres latérales, les rétroviseurs ainsi que les optiques de phares avant tout départ", ajoute la CAR.

Il est également à noter que les autorités françaises ont décidé d'interdire la circulation des véhicules dont la charge est supérieure à 7,5 tonnes sur l'ensemble du réseau routier des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, à l'exclusion de la portion de l'autoroute A16 située entre la frontière franco-belge et l'échangeur n°41 (Calais) dans les deux sens de circulation.





Les prévisions météo