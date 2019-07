Nouvelle canicule: comment expliquer l'arrivée de cette chaleur étouffante?

Cette semaine va être étouffante. Nous risquons bien de battre des records absolus de chaleur. Ce lundi n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend avec 29 degrés.

Mardi, le mercure va dépasser les 30 degrés et il va grimper jusqu'à 38-39 degrés mercredi et jeudi.

Autant dire que l'air sera étouffant et qu'il vaudra mieux garder fenêtres, volets, stores et tentures fermés à la maison.

En cas de fortes chaleurs, les conseils sont toujours les mêmes: éviter de faire trop d'efforts physiques et s'hydrater abondamment.

Mais d'où vient cet air chaud ? "On a une situation météorologique atmosphérique que l'on appelle une situation de blocage. Au lieu d'avoir un flux d'ouest on a une dépression entre l'Islande et les îles britanniques et un anticyclone sur l'Europe centrale. Ente ces deux systèmes il y a de l'air chaud qui nous arrive à partir du sud, à partir du Sahara, de la Méditerranée et du Sud de la France ainsi que de la péninsule ibérique. Et tout cet air chaud est en train de remonter vers la Belgique", explique Vincent Sclamender, prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM) au micro d'Amaury de Tonquédec.

Selon les prévisions de l'IRM, il faudra attendre la fin de la semaine pour retrouver des températures plus fraîches suite au passage d'averses orageuses.