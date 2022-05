Panaché de nuages, d'éclaircies et d'averses lundi après-midi

(Belga) L'après-midi de lundi sera traversée de champs nuageux, de quelques éclaircies, mais aussi de l'une ou l'autre averse, surtout dans le nord-ouest de la Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 11°C et 16°C.

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps se fera plus sec, avec des éclaircies, sous des mimima compris entre 3 et 8°C. Mardi, les larges éclaircies céderont la place à davantage de nuages cumuliformes en cours de journée. L'après-midi, quelques averses éclateront et pourraient être ponctuées de l'un ou l'autre coup de tonnerre. Les maxima varieront de 14 à 18 ou 19°C. En soirée, les averses (orageuses) s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Les minima s'étendront de 1 à 11°C. Mercredi, le temps sera d'abord assez ensoleillé. Puis, la nébulosité deviendra variable mais le temps restera sec à une averse près, sur la moitié nord du pays. Les maxima se situeront entre 15 et 20°C. (Belga)