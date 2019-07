Pas plus de 20 degrés lundi

(Belga) Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, lundi après-midi, sous des maxima de 15 à 20 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, de secteur nord à nord-ouest, sera modéré.

En soirée, les cumulus se dissiperont petit à petit. Durant la nuit, les minima chuteront entre 2 et 7 degrés en Ardenne, à 11 ou 12 degrés à la Côte et entre 7 et 10 degrés dans les autres régions. Le mercure grimpera de un ou deux degrés mardi, avec des températures variant de 17 degrés en Hautes Fagnes à 22 degrés en Campine. Des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Un front chaud venant d'Angleterre devrait ensuite arriver en Belgique mercredi. Le temps restera sec en matinée mais quelques pluies pourraient intervenir dans certaines régions de l'ouest dans l'après-midi. Les maxima atteindront 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. (Belga)