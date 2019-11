Pluie et averses sur leur lit de nuages, avec une petite touche venteuse

(Belga) L'après-midi de jeudi sera encore généralement très nuageuse et ponctuée de périodes de pluie et d'averses, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Le vent continuera de souffler assez fort, voire fort avec des rafales jusqu'à 65 km/h, avant de doucement retomber. Les températures oscilleront entre 6 et 11°C de maxima, puis descendront pendant la nuit à 2 ou 3°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 8°C à la mer.

Ce soir et cette nuit, il fera très nuageux à couvert avec des pluies ou bruines intermittentes. Après minuit, le temps deviendra plus sec en Flandre. Vendredi, il fera d'abord nuageux avec de faibles pluies, principalement dans le sud du pays. Un temps légèrement variable avec quelques éclaircies et le risque d'une faible averse s'installera ensuite rapidement à partir du nord-ouest. L'après-midi, il fera même pratiquement sec et assez ensoleillé. Le temps fraîchira avec des maxima de 4 à 9°C sous un vent faible à modéré. De larges éclaircies s'étendront en cours de nuit et le mercure baissera jusqu'à -5°C en Hautes Fagnes et 0°C dans l'ouest du territoire. À la Côte, il fera 1 ou 2°C. La matinée de samedi sera froide mais dégagée après la dissipation du brouillard givrant. (Belga)