Prévisions météo: après la pluie?

Aujourd'hui, la journée commencera sous le soleil. En cours de journée, des nuages et éclaircies se partageront le ciel et, excepté l'une ou l'autre averse isolée, le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima varieront entre 20 ou 21 degrés à la mer et en Ardenne et 26 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est. Au littoral, une brise de mer de nord-est pourra se mettre en place l'après-midi.