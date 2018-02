Prévisions météo: attention, vendredi matin, la neige pourrait rendre les routes glissantes dans le centre et l'est du pays

L'IRM (Institut Royal Météorologique) nous met en garde.

Aujourd'hui jeudi, le temps sera variable avec des averses, surtout l'avant-midi. Averses de pluie sur l'ouest et le centre du pays, hivernales sur l'est avec de la neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. En cours d'après-midi, la tendance aux averses diminuera à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Maxima de 1 ou 2 degrés en Ardenne, 4 à 6 degrés dans le centre du pays et 7 degrés le long du littoral. Vent modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Le long du littoral, vent généralement assez fort d'ouest à nord-ouest. Rafales de 60 km/h le long du littoral et temporairement sur les hauts plateaux de l'Ardenne.



Ce soir et en début de nuit prochaine, temporairement plus sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, retour des nuages et des averses de pluie, de neige fondante ou de neige, en se dirigeant de la région côtière vers l'Ardenne. La neige pourra rendre les routes glissantes en seconde partie de nuit et demain matin, surtout sur le centre et l'est du pays. Minima de 0 à -3 degrés en Ardenne, +1 ou +2 degrés dans le centre du pays et +3 ou +4 degrés sur l'ouest. Vent modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest avec des pointes de 50 km/h.

Demain

Demain vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec par moments quelques averses de pluie ou hivernales qui nous arrivent du nord. En Haute Ardenne, il s'agira de chutes de neige. Maxima de 1 à 7 degrés sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Quid du week-end?

Samedi, peu d'évolutions avec encore quelques averses (hivernales) parfois entrecoupées d'éclaircies. Maxima de 0 à 5 degrés, de saison.

Dimanche, dans un flux de nord-est, les températures seront d'abord légèrement négatives dans de nombreuses régions en matinée. En journée, il fera sec à une averse hivernale près, cette dernière surtout possible dans le sud-est. Les éclaircies seront plus importantes. Maxima encore entre 0 et 5 degrés.