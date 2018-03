Préparez-vous: demain, neige et pluie verglaçante tomberont TOUTE L'APRÈS-MIDI

L'hiver maintient son emprise et continue à s'appesantir sur notre pays. Alors que l'air glacial aux effets accentués par le vent ne relâchait pas ses morsures ce jeudi, la neige va signer son retour ce vendredi.

Demain, le ciel sera d'abord très nuageux avec, le matin, localement une averse de neige, ou de la pluie verglaçante le long de la frontière française. L'Institut royal météorologique prévoit du verglas dans toutes les provinces.

Dès la mi-journée, une zone de précipitations traversera notre pays à partir du sud. Sur le sud et l'ouest du pays, nous prévoyons de la neige ou parfois de la pluie verglaçante. Ailleurs, il s'agira généralement de neige. La zone de précipitations atteindra seulement le nord du pays en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima se situeront autour de, ou juste en-dessous de 0 degré dans le nord du pays, autour de +3 degrés dans l'ouest, et autour de -1 degré en Ardenne. Le vent d'est sera modéré dans l'intérieur des terres, et généralement assez fort à la côte.

Vendredi soir, nous prévoyons encore des chutes de neige ou de neige fondante, surtout sur le nord-est et le centre du pays. Plus tard, le temps deviendra graduellement plus sec avec des éclaircies; des bancs de brouillard (givrant) pourraient alors se former sous ces éclaircies. Il gèlera à nouveau partout avec des minima de -1 à -4 degrés. Le vent faiblira et s'orientera au secteur sud.





Quel temps ce week-end?

La journée de samedi débutera sous un temps ensoleillé mais froid avec risque de plaques de givre ou de glace par endroits. Ensuite, le ciel deviendra progressivement plus nuageux avec localement possibilité de quelques chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne. Ailleurs, le temps restera sec. En soirée et durant la nuit, quelques pluies ou faibles chutes de neige pourraient se produire sur l'ensemble du pays. Il fera un peu plus doux que les jours précédents, avec des maxima de 2 à 4 degrés en Ardenne, et de 7 ou 8 degrés en plaine.

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec risque de quelques ondées locales. Les maxima se situeront autour de 7 degrés dans le centre du pays, sous un vent sensible de secteur sud-ouest.



Lundi et mardi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés, mais les minima seront voisins de 0 degré.