Prévisions météo: de la pluie jusqu'à l'ouverture des terrasses?

Ce lundi, la journée débutera avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. Ensuite, la couverture nuageuse deviendra plus abondante et l'une ou l'autre averse pourra éclater dans le nord-ouest du pays ainsi que sur le Massif ardennais. Les maxima, en légère hausse, varieront de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 voire localement 15 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-ouest deviendra modéré partout.

Cette nuit, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Le vent de sud-ouest continuera à se renforcer et deviendra assez fort dans l'intérieur des terres et (très) fort à la mer avec des rafales de 50 à 80 km/h d'est en ouest. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés en plaine et 9 degrés à la mer.

Mardi, à l'arrière d'une perturbation qui quittera notre pays par l'est en matinée, le temps sera très venteux avec une nébulosité variable à abondante et des averses parfois orageuses. Les températures atteindront 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 12 degrés en bord de mer et 13 ou 14 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest à sud-ouest sera assez fort à fort, très fort au littoral, avec des rafales généralement comprises entre 70 et 80 km/h, mais pouvant ponctuellement atteindre 90 km/h sous une forte averse.

Mercredi, le ciel sera très changeant avec de fréquentes averses, parfois orageuses. Le temps sera très frais avec des températures qui ne dépasseront pas 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Une nouvelle zone de pluie traversera notre pays jeudi. Il fera encore très frais avec des maxima de 7 à 10 degrés dans la plupart des régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur ouest.

Samedi (jour de l'ouverture des terrasses), les prévisions restent incertaines. Les températures approcheront probablement des valeurs comprises entre 17 et 20 degrés sur le centre. Par contre, le risque de précipitations reste encore à déterminer. Une faible perturbation pourrait apporter quelques précipitations en matinée, particulièrement sur l'ouest, alors que le temps deviendrait plus sec avec davantage d'éclaircies l'après-midi.