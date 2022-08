Prévisions météo: des averses encore possibles ce jeudi avant une fin de semaine ensoleillée

Aujourd'hui, la journée débutera avec de nombreux nuages bas, de la brume et du brouillard qui pourra parfois réduire la visibilité, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le sud-est du pays, les éclaircies seront davantage présentes.

Une fois la grisaille rapidement dissipée, des nuages cumuliformes, d'abord nombreux, se partageront le ciel avec des éclaircies devenant de plus en plus larges. Quelques averses pourront encore éclater par endroits, mais le risque diminuera au fil des heures. Les maxima seront compris entre 22 à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 26°C dans le centre, sous un vent faible à parfois modéré de nord à nord-ouest. En soirée, les éclaircies seront larges sur un grand nombre de régions. Sur l'est, une dernière averse restera temporairement possible sous un ciel d'abord encore un peu plus nuageux. En fin de nuit, quelques champs nuageux arriveront par l'ouest. Les minima seront compris entre 11 et 18°C. Le vent faible de nord-ouest reviendra au secteur ouest à sud-ouest tout en devenant faible à modéré.

Vendredi matin, il y aura encore quelques éclaircies, mais la nébulosité augmentera rapidement avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses qui traversa le pays d'ouest en est. L'après-midi, les averses pourront adopter un caractère orageux. Les maxima oscilleront entre 21°C en Hautes-Fagnes et 25°C dans l'ouest. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi, le temps restera sec avec de belles périodes ensoleillées et des nuages cumuliformes. Les maxima évolueront entre 21 et 25°C sous un vent d'ouest modéré.

Dimanche, le temps sera sec avec une alternance de nuages et d'éclaircies. En début de matinée, quelques ondées seront possibles à la côte et dans le nord du pays. Les maxima varieront de 20 à 25 degrés, sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Lundi, une perturbation balayera nos régions avec de nouvelles pluies et averses. Les averses pourront être accompagnées d'orage l'après-midi, surtout sur le nord. Le risque de précipitations sera nettement plus faible dans l'extrême sud du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de sud-ouest.

Mardi, le temps sera généralement sec avec d'abord pas mal de nuages, puis davantage d'éclaircies en cours de journée. Maxima de 22 à 26 degrés.

Mercredi, le soleil s'imposera. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima compris entre 23 et 29 degrés.