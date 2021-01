Prévisions météo: entre brouillard et plaques de givre, prudence sur les routes

Ce matin, des brumes et brouillards givrants parfois denses se formeront dans de nombreuses régions et réduiront par endroits fortement la visibilité. De plus, des plaques de glace et de givre se formeront dans de nombreuses régions et pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. Deux alertes jaune au brouillard et aux conditions glissantes ont été émises par l'Institut royal météorologique (IRM).