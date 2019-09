Prévisions météo: il faut profiter des températures, car le mercure va bientôt DÉGRINGOLER

On ne dépassera plus 20 degrés en fin de semaine. On sera alors sous les normales saisonnières

Ce mardi matin, la nébulosité augmentera et le ciel deviendra partiellement à souvent très nuageux avec un risque de faibles précipitations surtout au nord du pays. Davantage d'éclaircies pourraient persister dans l'extrême sud du pays et revenir au littoral vers la fin de l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 21 degrés dans le centre et 23 degrés en Lorraine Belge sous un vent modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec des nuages et des éclaircies. les minima seront compris entre 5 degrés dans l'extrême sud du pays et 14 degrés à la côte. Le vent, d'abord généralement faible de secteur ouest, s'orientera au sud-ouest en cours de nuit et deviendra modéré.





Un peu de pluie demain

Mercredi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Le matin, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et il s'en suivra de la pluie faible à modérée. Les précipitations devraient atteindre le centre à la mi-journée. Elles toucheront l'est l'après-midi ou le soir tandis que les éclaircies reviendront par l'ouest mais un risque d’averses demeurera. Les maxima oscilleront entre 19 degrés dans le nord-ouest et 23 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de sud-ouest s'orientant à l'ouest.





Il fera très frais jeudi

Jeudi, le temps sera variable avec quelques averses depuis le nord-ouest. Il fera partiellement à temporairement très nuageux. Le vent de nord-ouest ramènera de l'air plus frais, avec des maxima de 11 à 17 degrés. Le vent sera soutenu au littoral.

Vendredi, il fera tout d'abord généralement sec avec toutefois une rapide augmentation de la nébulosité. En cours de journée, il pleuvra ou quelques averses se déclencheront à partir de l'ouest. Maxima de 14 à 18 degrés. Vent modéré de sud-ouest, se renforçant.





Week-end maussade et frais

Samedi, le ciel reste changeant avec quelques averses. Le temps frais continue avec des maxima de seulement 13 à 18 degrés.

Dimanche, le ciel sera variable à très nuageux avec parfois quelques averses. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés.