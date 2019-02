Prévisions météo: jusqu'à 17 degrés mercredi... et ensuite?

Ce dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec quelques nuages élevés. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud-est puis faible et variable.

Pas de changement pour la nuit de dimanche à lundi pendant laquelle quelques cirrus dériveront sur le pays. Vent faible ou, en Haute Belgique, parfois modéré d'est à sud-est. Minima de -1 à +4 degrés.

Demain lundi, le temps sera sec et ensoleillé. Il fera doux avec des maxima de 14 degrés à la mer et en Haute Ardenne et de 16 ou 17 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur est. A la côte, une brise de mer de secteur nord pourra s'enclencher l'après-midi.

Mardi, du brouillard sera possible en matinée sur le nord-ouest du pays. Le ciel deviendra ensuite ensoleillé dans toutes les régions avec des maxima de 16 ou 17 degrés dans le centre du pays. Vent faible de direction variable ou de sud-est. Une petite brise de mer pourra se lever en cours d'après-midi dans la région côtière.

Mercredi, on note d'abord la possibilité de brumes ou de brouillard avant le retour du soleil. Maxima autour de 16 ou 17 degrés. Vent faible de sud ou de direction variable. A nouveau le risque d'une brise de mer.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec risque d'un peu de pluie. Dans le centre, encore des maxima de 13 à 15 degrés.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante. De faibles pluies ou une averse ne sont pas exclus. Il fera plus frais sous un vent de nord-ouest, entre 6 et 9 degrés l'après-midi.