Prévisions météo: le mois de juillet sera-t-il beau et chaud ?

Emilie Dupuis, qui présente la météo sur RTL-TVI ce mardi, est venue sur le plateau du RTL 13H faire le point sur ce que nous réserve le ciel pour ces prochains jours. "Nous sommes aujourd'hui à 5 degrés des normales de saison, et plus on va avancer dans la semaine, plus il va faire chaud. Pour demain, on annonce déjà 27 degrés, jeudi et vendredi, 29 degrés, et pour le week-end, 30 degrés, même parfois dans certaines régions, plus de 30 degrés. Les nuits vont être très lourdes et la nuit de samedi à dimanche s’annonce extrêmement lourde, ce qui risque de nous amener quelques averses et donc de l’instabilité pour la journée de dimanche".





Le mois de juillet sera-t-il beau et chaud ?



"C’est difficile de se prononcer pour le mois de juillet, mais ce que je peux vous dire, c’est que la tendance va vraiment vers un temps chaud, sec, et qu’on va, en tout cas jusqu'au 20 juillet, être au-dessus des normales de saison, donc c’est un bel été qui nous attend".