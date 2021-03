Prévisions météo: le printemps est là, que nous réserve la semaine à venir?

Aujourd'hui, la journée restera majoritairement très nuageuse et une petite averse pourra se produire par endroits. Ce risque sera plus marqué dans l'est du pays. En Hautes-Fagnes, il s'agira alors d'averse de neige ou de neige fondante. A la mer, on devrait bénéficier de plus d'éclaircies l'après-midi. Les maxima seront compris de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 8 ou 9 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Le vent sera généralement faible de secteur nord-ouest.