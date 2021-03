Prévisions météo: les jours se suivent et se ressemblent...

Demain mardi, la nébulosité deviendra rapidement abondante. Déjà en matinée, une averse localisée sera possible. Dans le courant de la journée, une nouvelle zone de précipitations envahira notre pays depuis le littoral. Elles pourront adopter un caractère hivernal sur le relief. Maxima de 3 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la mer et en Campine. Vent faible à modéré le plus souvent de nord-ouest.