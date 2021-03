Prévisions météo: les plus belles journées de la semaine sont à venir

Le ciel sera assez nuageux aujourd'hui avec par moments des averses qui adopteront un caractère hivernal sur les hauts plateaux de l'Ardenne, annonce mercredi matin l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera frisquet avec des températures qui ne dépasseront pas 1 degré sur les reliefs et 8 degrés en Flandre. Le vent, quant à lui, sera modéré (secteur nord) à assez fort.



Quelques averses résiduelles, et parfois hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne, sont attendues dans la soirée. La nuit prochaine, le temps redeviendra temporairement plus sec. Les minima oscilleront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes à +6 degrés en bord de mer, sous un vent modéré voire soutenu. Les rafales faibliront au petit jour.

Demain jeudi, un temps sec laissera rapidement la place à de la pluie depuis le nord et le nord-ouest. En Ardenne, il s'agira de neige fondante ou de neige. Maxima de 1 degré en Haute Ardenne à 7 degrés sur l'ouest. Vent modéré et au littoral progressivement assez fort de nord-ouest.

Vendredi, des champs nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Quelques (faibles) averses sont prévues, un peu plus actives en Ardenne où elles pourront adopter un caractère hivernal. Encore frais pour la saison avec des maxima de 1 degré en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Vent désagréable, modéré à localement assez fort, de nord-est.

Samedi, nous devrions profiter d'une belle journée ensoleillée mais froide. Après un gel généralisé en matinée, les températures progresseront vers des valeurs comprises entre -1 degré en Hautes Fagnes et 4 à 5 degrés sur le centre et l'ouest, sous un modéré de nord-est.

Dimanche matin également, il fera froid avec des gelées répandues. Par la suite, les nuages bas devraient assez rapidement revenir sur le nord du pays. Le sud devrait conserver de larges éclaircies. Maxima de 1 à 7 ou 8 degrés avec un vent généralement faible de nord-est.

Lundi, après dissipation de l'éventuel brouillard matinal, le temps restera sec et calme avec par endroits le risque de nuages bas. Plus doux avec des maxima pratiquement de saison, de 5 à 11 degrés.

Mardi, peu de changements en perspective avec donc un temps sec, des éclaircies et le risque de champs de nuages bas et de bancs de brouillard matinaux.