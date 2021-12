Prévisions météo: les températures remontent

Aujourd'hui, la journée débutera sous la grisaille mais l'après-midi on peut espérer tout au plus quelques timides éclaircies. Le temps restera généralement sec. En Ardenne, les brumes et brouillards seront localement tenaces. Les maxima varieront de 4 ou 5 degrés sur le relief ardennais et 10 ou 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré et faible dans le sud-est du pays, de sud à sud-ouest.

En première partie de nuit, les champs nuageux resteront prédominants mais quelques éclaircies temporaires seront aussi possibles par endroits. En seconde partie de nuit, la nébulosité deviendra abondante et des faibles pluies se prorogeront depuis l'ouest. En Ardenne, les visibilités seraient encore réduites par endroits. Les minima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 ou 8 degrés sur l'ouest, sous un vent faible à modéré virant au sud-ouest.

Demain, le temps sera très nuageux à couvert avec quelques faibles pluies passagères. Dans le nord-ouest, quelques éclaircies pourront parvenir à se glisser entre les nombreux nuages l'après-midi. En Ardenne par contre, le temps restera brumeux avec un risque de brouillard. Les maxima, doux pour la saison, varieront entre 5 et 11 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi, le temps sera calme mais très nuageux avec encore de mauvaises visibilités sur le relief. Le temps sera généralement sec. Quelques éclaircies pourront toutefois percer cette chape nuageuse. Les maxima se situeront entre 6 et 9 degrés. Le vent sera généralement faible d'ouest à sud-ouest.

Jeudi, le temps restera sec et calme avec un risque de brumes et de brouillards le matin. En journée, les nuages domineront une nouvelle fois le ciel. Les températures maximales seront comprises entre 3 et 8 degrés, sous un vent faible de direction variable.

Vendredi, le ciel restera encore gris avec parfois quelques bruines possibles. Les nuages bas pourront encore limiter la visibilité sur le relief. Les maxima varieront de 5 et 9 degrés. Le vent de nord à nord-est sera faible à modéré.