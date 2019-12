Prévisions météo: nuages, pluie et vent ce dimanche, même programme la semaine prochaine?

Ce dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, annonce l'IRM. En cours de journée, à l'arrière de la perturbation, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses à partir de l'ouest du pays. Dans le sud­ est, toutefois, la nébulosité restera abondante avec de la pluie jusqu'en fin d'après­-midi. Les maxima varieront de 7 à 11 degrés.



Le vent sera assez fort; des rafales pourront par endroits atteindre les 75 km/h. Ce soir et cette nuit, les averses deviendront progressivement plus intenses, sous un ciel partiellement à très nuageux. Au littoral, elles pourraient même être accompagnées d'orage. Minima attendus de 2 à 8 degrés. Lundi, le temps sera variable avec des périodes de pluie puis des averses et éventuellement du grésil. En soirée, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront de 3 degrés en Haute Belgique à 9 degrés à la mer. Dans l'intérieur, le vent modéré à assez fort de sud­ ouest tournera vers l'ouest/nord­ ouest avec des pointes de 70 à 75 km/h. A la Côte, le vent de nord­ ouest sera fort à très fort et même temporairement tempétueux avec des rafales de 85 à 90 km/h.

Lundi, le temps sera variable avec des périodes de pluie puis des averses et éventuellement du grésil. En soirée, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Maxima de 3 degrés en Haute Belgique à 9 degrés à la mer. Dans l'intérieur, le vent modéré à assez fort de sud-ouest tournera vers l'ouest/nord-ouest avec des pointes de 70 à 75 km/h. A la côte, le vent de nord-ouest sera fort à très fort et même temporairement tempétueux avec des rafales de 85 à 90 km/h.

Mardi vers l'aube, des éclaircies parfois larges favoriseront des températures proches de 0 degré voire négatives surtout au sud du sillon Sambre et Meuse mais localement aussi dans le centre avec un risque de plaques de glace. En journée, le temps restera sec. Ensuite, la nébulosité augmentera et il pleuvra en fin d'après-midi à partir de l'ouest. A l’approche de la perturbation, il fera graduellement plus doux et les maxima proches de 10 degrés dans le centre ne seront atteints que durant la nuit de mardi à mercredi. Le vent sera modéré de sud, se renforçant lors de l'arrivée de la zone de pluie.

Mercredi, La zone de pluie arrivée la veille transitera sur le pays et sera suivie d’averses. Maxima de 4 à 9 degrés. Vent encore soutenu de sud-ouest, modéré dans l'intérieur et généralement assez fort à la mer.

Jeudi, périodes nuageuses et éclaircies alterneront sous un temps qui restera sec à quelques ondées près. En fin d'après-midi ou en soirée, une nouvelle perturbation atlantique devrait aborder notre pays. Maxima de 2 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 7 degrés dans le centre. Vent modéré à assez fort de sud ou de sud-sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des pluies ou averses. Maxima de l'ordre de 8 ou 9 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest s'orientera à l'ouest et restera très soutenu.