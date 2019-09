Prévisions météo pour cette fin de semaine: oh non, l'été est vraiment FINI alors?

Ce matin, le temps sera vite nuageux dans l'ouest du pays tandis que les autres régions profiteront d'un temps encore assez ensoleillé. La nébulosité augmentera ensuite partout et les premières pluies atteindront le littoral en fin d'avant-midi. A l'arrière, des éclaircies pourront déjà se dessiner sur l'ouest du pays dans l'après-midi mais un risque d'averses sera également présent. Maxima de 19 à 24 degrés. Le vent sera modéré et à la mer assez fort de sud-ouest tournant vers l'ouest.

Ce soir, des pluies faibles présentes dans l'est nous quitteront en direction de l'Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg.

Demain, le temps sera variable avec quelques averses depuis le nord-ouest. Il fera partiellement à temporairement très nuageux. Le vent de nord-ouest ramènera de l'air plus frais, avec des maxima de 12 à 17 degrés. Le vent sera parfois assez fort au littoral.

Vendredi, la journée commencera avec des périodes ensoleillées. Dans le courant de la journée, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, suivie vers la soirée de pluies ou averses depuis le littoral. Maxima de 15 à 20 degrés. Vent faible ou modéré, à la mer parfois assez fort, de sud-ouest.

Samedi, la zone de précipitations arrivée la nuit précédente traînera sur le sud, suivie de quelques averses sur les autres régions. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Maxima de 13 à 19 degrés.

Dimanche, le ciel sera variable à très nuageux avec parfois quelques averses, probablement plus nombreuses et intenses dans l'est du pays où un coup de tonnerre est encore possible. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés.