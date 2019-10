Prévisions météo: la semaine s'annonce CATASTROPHIQUE

Dimanche, une dépression et ses zones de précipitations traverseront lentement notre pays depuis l'ouest, annonce l'Institut royal de météorologie. La matinée sera parsemée de pluies régulières tandis que l'après-midi verra des éclaircies se dessiner depuis la France, mais avec un risque d'averses croissant et la possibilité d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 8° en Hautes-Fagnes et 16° sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-est, puis il faiblira temporairement et s'orientera au sud-ouest à ouest. Au littoral, il deviendra assez fort à fort. Des rafales de 60 km/h seront possibles.



Dimanche soir, le risque d'averses persistera et dans la nuit, le temps deviendra progressivement sec. Il fera partiellement à très nuageux, mais des éclaircies parfois larges seront possibles. Le risque de brume ou de brouillard augmentera sous ces éclaircies. Les minima seront compris entre 2° dans les vallées ardennaises et 9° sur l'ouest.

Lundi, il fera pratiquement sec avec quelques éclaircies et des maxima de 10° à 15°. Mardi et mercredi seront majoritairement composés de nuages et de pluies.