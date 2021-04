Prévisions météo: quand les températures vont-elles enfin remonter?

Ce dimanche, la nébulosité redeviendra variable avec parfois de larges éclaircies dans l'ouest du pays. Une averse pourra se développer sur le sud-est vers la soirée. Les températures atteindront 9 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, et 12 à 14 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de nord à nord-ouest, renforçant ainsi la sensation de froid, surtout à la mer.

Cette nuit, le ciel restera partiellement à parfois très nuageux et quelques averses seront possibles dans l'est. Du brouillard pourra se former par endroits. Les températures redescendront entre 2 et 6 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-ouest ou sans direction précise.

Lundi s'annonce généralement nuageux et instable avec quelques averses. Un coup de tonnerre sera possible localement. Le littoral profitera d'un temps vraisemblablement sec et plus lumineux. Les maxima varieront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de nord ou de direction variable.

Mardi, on ne relèvera pas de changements notables. La journée débutera avec de nombreux nuages bas, puis la nébulosité deviendra variable avec quelques averses locales. Les températures atteindront 11 ou 12 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 16 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable, devenant plus tard à la mer modéré de nord.

Mercredi, un front froid transitera du nord au sud de la Belgique avec beaucoup de nuages et quelques averses, principalement dans l'intérieur. Plus tard en journée, les éclaircies deviendront plus probables. Le vent de nord-nord-est se renforcera en cours de journée pour devenir modéré et à la mer assez fort. Les maxima se situeront autour de 15 ou 16 degrés dans le centre mais dans l'après-midi, nous pourrions perdre quelques degrés suite à une entrée d'air froid à partir du nord.

Jeudi, assez bien de nuages bas mais le temps restera probablement sec. Il fera à nouveau un peu plus frais avec des maxima de l'ordre de 10 degrés à peine, sous un vent de nord désagréable.

Vendredi, le temps sera sec sous une nébulosité variable. Les maxima oscilleront autour de 10 ou 11 degrés dans le centre du pays. Vers l'aube, on peut s'attendre à de faibles gelées par endroits.