Prévisions météo: quelques gouttes avant une belle surprise cette semaine

Mardi débutera sous les nuages, que perceront quelques faibles précipitations éparses. Au fil des heures, le temps deviendra néanmoins sec sur la plupart des régions, annonce l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 18°C et 23°C.

Le vent sera modéré et parfois assez fort à la Côte, avec des rafales autour de 50 km/h. En soirée, le temps restera sec sous un ciel partiellement nuageux. Durant la nuit, la nébulosité sera plus abondante. Les températures descendront jusqu'à 9°c en Ardenne et 15°C en plaine.

Demain, le temps sera sec et d'abord nuageux. Graduellement le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Maxima de 18 degrés en Hautes Fagnes à 21 ou 22 degrés dans le centre. Vent faible à modéré d'ouest.



Jeudi, le temps sera sec avec beaucoup de soleil et quelques champs nuageux. Il fera plus chaud avec des maxima de 22 à 27 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur est. A la mer, une brise modérée de nord-est s'enclenchera l'après-midi.



Vendredi, le temps sera généralement ensoleillé et chaud avec des maxima de 27 à localement 30 degrés. Le vent sera modéré d'est à sud-est.



Samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque de développement de quelques orages en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima se situeront entre 23 degrés à la mer, 28 à 30 degrés dans le centre et 32 ou 33 degrés dans l'est et le sud-est. Le vent d'abord faible et variable s'orientera à l'ouest/nord-ouest en cours d'après-midi depuis le littoral.



Dimanche, le temps sera partiellement à très nuageux avec seulement le risque de quelques averses isolées. Maxima de 20 degrés à la côte à 24 degrés en Lorraine belge. Vent modéré de nord-ouest.

Lundi, des périodes de pluie ou averses sont prévues avec des maxima autour de 22 degrés.