Prévisions météo: un cocktail de nuages et de vent parsemé de pluie, ce jeudi

Aujourd'hui, un front lié à une dépression non loin de la Norvège ondulera sur nos régions. Cette nuit, cette perturbation transitera vers l'Est et sera suivie d'une masse d'air un peu plus fraîche, selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique (IRM).

Aujourd'hui, le ciel restera toujours très nuageux à couvert avec des périodes de pluie faible à modérée intermittentes. Les éclaircies resteront confidentielles. En fin de journée, les pluies se renforceront quelque peu par l'ouest.

Les maxima seront toujours très doux avec des valeurs comprises entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et jusque 13 degrés en plaine. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera graduellement pour devenir modéré à assez fort. Rafales possibles jusque 60 km/h.

Ce soir

Ce soir et en début de nuit, une perturbation plus active et plus structurée transitera d'ouest en est sur le pays. La nébulosité sera d'abord abondante avec des pluies modérées. Elles pourront parfois être localement et temporairement intenses. A l'arrière, le temps deviendra temporairement plus sec avec quelques éclaircies, mais rapidement, en deuxième partie de nuit, des averses atteindront le pays depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la côte.

Le vent sera d'abord modéré à assez fort de sud-sud-ouest, devenant ensuite modéré de sud-ouest. En région côtière, il restera assez fort et s'orientera au nord-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles.