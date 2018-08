Prévisions météo: un peu de fraîcheur avant le retour des orages

Aujourd'hui, la journée apportera enfin un peu de fraîcheur sur le pays, par rapport aux jours précédents. Les maxima varieront entre 22 degrés à la côte, 26 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine.

Côté ciel, les nuages seront nombreux ce matin et quelques averses seront encore possibles par endroits, notamment sur l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec et des éclaircies de plus en plus larges apparaîtront progressivement.





Retour des orages jeudi

Jeudi, la journée débutera par un temps sec et quelques éclaircies. Ensuite, le ciel se chargera peu à peu depuis la frontière française et d'abondantes pluies et/ou des averses orageuses gagneront l'ensemble du pays. De fortes rafales de vent seront à nouveau possibles. Sous les éclaircies, les températures pourront encore atteindre 25 degrés dans le centre et même 28 degrés dans l'est, mais il fera nettement plus frais après les précipitations.



Vendredi, nous connaîtrons un temps partiellement nuageux. Quelques averses pourront encore se produire, notamment sur le nord-ouest du pays. Il fera frais avec des maxima compris entre 18 et 21 degrés, sous un vent de sud-ouest soutenu.





Et ce weekend ?



Samedi, de larges éclaircies seront encore présentes en matinée, puis la nébulosité augmentera à partir de l'ouest. Toutefois, la plupart des régions conserveront un temps sec. Les maxima oscilleront entre 21 et 24 degrés.



Dimanche, nous retrouverons le soleil et un peu de chaleur. Les maxima varieront de 24 à 28 degrés. Durant l'après-midi, des cumulus pourront se former et déboucher sur une averse localisée en soirée.