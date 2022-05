Prévisions météo: une très bonne nouvelle en fin de semaine

Ce jeudi matin, le ciel sera nuageux dans la plupart des régions avec un peu de pluie possible par endroits, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, quelques averses pourront éclater de manière isolée. Le ciel deviendra ensoleillé dans la région côtière. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 19 ou 20 degrés en Campine.



Ce jeudi soir, quelques averses isolées seront encore possibles sur le centre et l'est du pays. Elles laisseront progressivement la place à un temps calme et sec la nuit prochaine. De la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 2 et 9 degrés.

Vendredi, la grisaille matinale laissera la place à de larges éclaircies. Quelques averses pourront éclater de manière isolée l'après-midi. Le temps restera cependant sec dans de nombreuses régions. Les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 21 ou 22 degrés en Flandre.

Samedi, un zone de pluie peu active traversera le pays à partir du nord-ouest. Quelques pluies concerneront l'ouest du pays le matin, puis quelques averses isolées se produiront dans les autres régions en cours de journée. Les maxima varieront entre 14 degrés en bord de mer, 16 degrés en haute Ardenne et 20 degrés en Flandre. Le vent faible de direction variable deviendra faible à modéré de nord.

Dimanche matin, quelques champs de nuages bas seront possibles localement. Par la suite, le temps deviendra assez ensoleillé et sec sur la plupart des régions même si on ne peut pas totalement exclure le risque d'une ondée locale, surtout sur le relief. Maxima de l'ordre de 13 degrés à la côte, 19 degrés dans le centre et jusqu'à 20 degrés dans l'extrême sud du pays. Vent faible à souvent modéré de secteur nord-est.

Lundi, la journée débutera sous un ciel assez ensoleillé. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante mais le temps restera sec. Maxima proches de 18 ou 19 degrés dans le centre du pays avec un vent faible de secteur nord.

Mardi, temps calme avec un ciel ensoleillé et quelques voiles nuageux d'altitude. Maxima de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays avec un vent faible de direction variable.

Mercredi, temps chaud et ensoleillé avec des maxima proches de 25 degrés dans le centre du pays.