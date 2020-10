Prévisions météo: voici la semaine (déprimante) qui nous attend

Ce matin, une zone de pluie concernera le centre et l'est de notre pays avant de s'évacuer en direction de l'Allemagne. Elle sera suivie d'un temps variable avec des éclaircies et des périodes très nuageuses. Des averses pouvant s'accompagner d'orage se développeront progressivement. Les températures maximales oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et localement 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales jusque 70 km/h. En cours de journée, il deviendra modéré.

Ce soir, le temps restera variable avec des averses mais quelques éclaircies seront encore possibles. Cette nuit, le ciel deviendra très nuageux et une nouvelle perturbation traversera notre pays depuis la France avec des pluies modérées. Minima de 7 à 12 degrés. Vent modéré à assez fort de sud-ouest. Rafales jusque 55 km/h.

Mardi matin, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie. En cours de journée, le temps deviendra partiellement à très nuageux avec parfois des averses, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les maxima varieront entre 10 et 15 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h.

Mercredi, nuages et éclaircies alterneront avec quelques averses. Les maxima évolueront entre 11 degrés en haute Ardenne et 15 ou 16 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent d'ouest sera modéré à parfois assez fort, au littoral plutôt fort, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Jeudi, la nébulosité augmentera en cours de journée par l'ouest, tout comme le risque de précipitations. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. En fin de journée, le vent se renforcera avec la possibilité de fortes rafales de vent.

Vendredi matin, on attend encore de la pluie sur l'est et le sud-est. Par la suite, nuages et éclaircies alterneront. L'une ou l'autre averse restera possible, mais le temps devrait rester globalement sec. Les maxima atteindront de 9 à 14 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi, quelques éclaircies entrecoupées par l'une ou l'autre averse seront possibles. On s'attend toutefois à un temps souvent sec avec des maxima proches de 13 degrés.

Dimanche, le temps devrait être variable avec des éclaircies mais aussi un risque de quelques précipitations. Les maxima avoisineront les 12 degrés.