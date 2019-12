Prévisions météo: voici LA TENDANCE pour les deux premières semaines de décembre

Quel temps va accompagner la première partie de décembre , juste avant les fêtes. Voici ce qu'en dit l'Institut Royal de Météorologie (IRM): "Nous devrions rester sous l'influence d'un régime perturbé avec des périodes de pluie ou d'averses et, dans un premier temps, des maxima entre 8 et 10 degrés dans le centre. Ensuite, des intrusions d'air maritime d'origine polaire pourraient conduire à un temps à nouveau plus frais avec des maxima autour de 4 ou 5 degrés dans le centre et parfois un risque de quelques précipitations hivernales."

Plus près de nous, voici les prévisions météo des prochains jours:

Ce lundi matin, il fera sec dans l'intérieur du pays avec des éclaircies et localement des bancs de brouillard givrant ou des nuages bas. Au littoral, le ciel est plus variable avec parfois une petite averse.

En journée, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque de quelques averses isolées dans la moitié nord du pays. En Ardenne, la grisaille pourra persister toute la journée. Maxima de +1 ou +2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la côte. Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas dans la moitié sud-est, pouvant limiter la visibilité sur le relief. Ailleurs, dans les éclaircies, quelques bancs de brouillard pourront se former à l'aube. Localement, du givre n'est pas exclu. Ensuite, le soleil devrait rapidement revenir en Haute Belgique tandis que le ciel restera ou deviendra assez nuageux ailleurs. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés, sous un vent généralement faible de direction variable.

Mercredi, des nuages bas et bancs de brouillard seront d'abord bien présents en Flandre, avec un risque de formation de givre. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. Dans la courant de la journée, les éclaircies gagneront lentement le nord et l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent faible à localement modéré de secteur est.

Jeudi, de la grisaille et du brouillard (givrant) sont attendus sur l'ouest et le centre du pays. Ailleurs, le temps devrait être encore assez ensoleillé. Au fil des heures, des éclaircies pourront aussi se former dans l'ouest tandis que les nuages bas resteront collés sur la partie centrale du territoire. Les maxima se situeront entre 0 et 6 degrés en fonction des éclaircies, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi

Vendredi, la nébulosité sera abondante. Une zone de pluie et d'averses sur l'ouest du pays s'étendra graduellement à l'ensemble du pays. En Haute Belgique, les précipitations deviendront hivernales. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Ardenne et 9 ou 10 degrés à la côte, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Samedi, le temps sera partiellement nuageux à très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Le vent de sud-ouest deviendra temporairement modéré. Maxima de 4 à 10 degrés.

Dimanche, une nouvelle zone de précipitations assez active est prévue, accompagnée d'un vent assez fort de sud-ouest. Maxima de 6 à 12 degrés.