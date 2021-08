Prévisions météo: voici le week-end qui nous attend

Ce matin, le ciel sera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, des éclaircies seront présentes avec de la brume locale. Quelques averses localisées seront déjà possibles. Dès la mi-journée, le risque d'averses augmentera et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Toutefois, il fera plus sec avec davantage d’éclaircies sur le nord-ouest du pays. Maxima de 14 degrés en haute Ardenne à 20 degrés dans le centre sous un vent modéré, à la mer assez fort, de secteur nord.

Ce soir et première partie de nuit, la nébulosité sera variable, devenant abondante après minuit. Le risque d'ondées restera présent. Des nuages bas pourront une nouvelle fois limiter la visibilité en Haute Belgique. Minima de 10 à 15 degrés sous un vent faible à modéré de secteur nord. A la mer, il sera généralement assez fort.

Dimanche à l'aube, de mauvaises visibilités seront possibles en Ardenne. En journée, la nébulosité sera abondante avec quelques faibles pluies ou averses. Les précipitations seront probablement un peu plus marquées dans l'est et le nord-est du pays. Les maxima, frais pour la saison, seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré et au littoral assez fort, de nord à nord-ouest.