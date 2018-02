Prudence jusque dimanche midi: des plaques de glace risquent de se former, surtout dans l'Est du pays

Après un vendredi marqué par des chutes de neige, le soleil a baigné une partie de la Wallonie ce samedi. Mais ce samedi soir, une zone de précipitations aborde notre pays par l'ouest. La nébulosité devient abondante sur toutes les régions avec de la pluie au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps devrait encore rester généralement sec. Durant la nuit, la perturbation se décalera vers l'est et des précipitations hivernales sont attendues en Ardenne et sur l'est du pays.



Sur les hauteurs, il s’agira de neige qui pourra donner quelques centimètres supplémentaires. Ailleurs dans le pays, il s'agira de pluie. Il y aura un danger de formation de plaques de glace principalement en haute Belgique. Les minima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes à 4 degrés dans l'ouest. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales jusque 75 km/h.





Attention aux plaques de glace



Des plaques de glace risquent de se former, surtout dans l'Est de la Belgique. L'Institut royal météorologique lance un avertissement orange jusque dimanche 11h pour des plaques de glace et de la neige dans les provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg, où des accumulations de neige comprises entre 3 et 7 cm sont possibles. Dans le Hainaut, l'avertissement est jaune et les accumulations prévues sont de 2 cm de neige.





Les prévisions pour dimanche



Ce dimanche, encore des averses hivernales sur l’est et sur le sud-est du pays alors qu’ailleurs le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable sur l’ensemble du pays avec la possibilité d’averses locales qui pourront toujours prendre un caractère hivernal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima seront compris entre +1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne à +6 degrés sur l’ouest du pays. Le vent de sud-ouest s’orientera progressivement à l’ouest et sera modéré dans l’intérieur. A la côte, il sera assez fort avec des rafales jusque 60 km/h.



En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité sera variable et le risque d'une averse(hivernale) subsistera. Surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace. Les minima seront compris entre -6 degrés en Hautes Fagnes, voire un peu moins dans les vallées et +2 ou +3 degrés en région côtière. Le vent sera en général modéré de secteur ouest.





Encore un risque de givre pour lundi



Lundi, en matinée, il faudra se méfier de la possible formation de givre par endroits du centre à l'est du pays. Quelques champs de nuages bas pourront aussi traîner en Haute Belgique. Rapidement, nous profiterons de belles périodes ensoleillées en alternance avec quelques passages nuageux. Une averse (hivernale) n'est pas exclue dans les régions proches des Pays-Bas. Les maxima se situeront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés sur l'ouest ou localement dans le Hainaut. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort de secteur ouest revenant au sud-ouest en fin de journée.



Mardi, la journée débutera sous un temps ensoleillé dans la plupart des régions. Ensuite, on note l'arrivée de nuages élevés de plus en plus denses depuis l'ouest et plus tard finalement aussi des nuages bas. L'après-midi et en début de soirée, une perturbation s'enfoncera sur les provinces de Flandres Occidentale et Orientale et le Hainaut. Elle sera surtout à l'origine de neige fondante, neige qui pourra temporairement tenir au sol au moment des précipitations les plus marquées. En progressant dans l'intérieur des terres, elle s'affaiblira nettement et seules quelques faibles précipitations hivernales seront encore possibles. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Haute Ardenne et +5 degré en Flandre. Le vent de sud deviendra assez fort avec, en soirée, des rafales jusqu'à 65 km/h.