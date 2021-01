Prudence sur les routes: des conditions glissantes la nuit prochaine

Dans la nuit de mardi à mercredi (dès minuit) et jusqu'à mercredi midi, les usagers de la route devront se montrer prudents en raison de l'arrivée d'une zone de précipitations hivernales, avertit mardi l'Institut Royal Météorologique (IRM), qui a émet une alerte jaune pour les conditions glissantes.



De nouvelles chutes de neige sont attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, où on attend une accumulation supplémentaire de 2 à 5 cm, indique l'IRM. Un risque de pluie verglaçante n'est pas exclu sur l'Ardenne. "Même dans les régions de plus basse altitude, il devrait parfois s'agir de neige fondante. Elle pourrait temporairement tenir au sol lors des averses les plus intenses en Moyenne Belgique", précise encore l'Institut Royal Météorologique. Mercredi après-midi et encore temporairement en soirée, du brouillard pourra par ailleurs se former en Haute Belgique, limitant par endroits la visibilité en-dessous de 100 mètres.