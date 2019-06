Quelle crème solaire faut-il choisir pour faire face aux fortes chaleurs? Voici quelques conseils

Que ce soit au bord de l’eau, dans les jardins ou en pleine ville, le soleil sera donc de la partie, aujourd’hui. Ce qui veut dire qu’il faut absolument se protéger. Mais comment ? Quelle crème solaire faut-il choisir ? Voici quelques conseils.

Sous un soleil généreux quelques noisettes de crème solaire ne sont pas forcément une évidence. Dans une pharmacie que nos journalistes ont visitée, on vend une cinquantaine de crème solaire par jour. Une hausse de 120%. Un rush qui s’étend de la mi-juin à la mi-juillet.

"Les produits solaires sont classifiés en deux groupes, les écrans solaires et les filtres solaires. Les écrans solaires sont plus efficaces et, en général, sont plus destinés aux personnes les plus sensibles au soleil ou les enfants, pour lesquels on va préférer éviter les produits chimiques", explique Bita Dezfoullan, la chef de clinique dermatologie au CHU de Liège.

Il est préférable de choisir un indice élevé et d’appliquer la crème 30 minutes après l’exposition. Un geste à renouveler toutes les deux heures.

"La protection solaire dépend de la pigmentation de base et de votre réaction au soleil. Des personnes ont une peau plus claire, mais elles réagissent mieux vis-à-vis de l’exposition solaire", ajoute Bita Dezfoullan.

En Belgique, le cancer de la peau est le cancer le plus courant et celui qui affiche la progression la plus rapide avec 37.000 nouveaux cas par an.